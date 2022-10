Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après la réponse de Tudor, le feuilleton Gerson prend un nouveau tournant

Publié le 28 octobre 2022 à 23h00

Très peu utilisé par Igor Tudor, Gerson vit des moments compliqués à l’OM. Alors que son père et agent a annoncé qu’il pensait à un départ, l’international brésilien a refait parler de lui en refusant de finir son échauffement contre Francfort. Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a été interrogé sur le sujet et a lâché une réponse claire.

Homme fort de l’OM version Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson a vu son statut changer totalement. Même si Igor Tudor l’a titularisé en début de saison, l’international brésilien a rapidement perdu sa place. Résultat, Marcao, son père et agent, a demandé publiquement son transfert.

Le clan Gerson demande son transfert

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », a lâché l’agent de Gerson dans les colonnes de L’Equipe . Une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre.

« Si on commence avec cette question c'est une erreur »