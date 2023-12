Mercato - OM : Annoncé à Marseille, un crack en rêve

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, l’OM devrait animer le marché des transferts durant le mois de janvier. Sur la Canebière, Gennaro Gattuso attend du sang neuf et Pablo Longoria devrait s’activer en compagnie de Mehdi Benatia pour satisfaire l’Italien. Et voilà que ce mardi, il serait question d’une possible arrivée d’un amoureux de l’OM…

L’OM attendrait donc des recrues pour ce mercato hivernal et mardi, un nouveau nom est apparu. En effet, selon les médias marocains, Bilal El Khannouss aurait été proposé au club phocéen. A 19 ans, le milieu offensif marocain est très prometteur, lui qui évolue actuellement du côté de la Belgique et Genk. Direction alors l’OM pour El Khannouss ?

El Khannouss fan de l’OM !

Pour Bilal El Khannouss, rejoindre l’OM ne devrait pas lui déplaire. Bien au contraire… En effet, il y a quelques mois, le talent marocain avait annoncé : « Bientôt j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone: moi, c’est l’OM et le Real Madrid ».

L’OM pas intéressé ?