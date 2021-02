Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez ouvre la porte à un possible départ !

Publié le 9 février 2021 à 19h10 par La rédaction

Si Alvaro Gonzalez n'a pas nécessairement l'intention de quitter l'OM, le défenseur espagnol ne serait pas contre l'idée de finir sa carrière au Racing Santander, le club de ses débuts.

Alvaro Gonzalez n'avait jamais quitté le championnat espagnol avant de rejoindre l'OM en juillet 2019. Formé au Racing Santander, qu'il avait rejoint en 2003, à l'âge de 13 ans, le défenseur avait effectué ses débuts en Liga avec les Verdiblancos en 2010. Après deux ans dans l'équipe professionnelle du Racing Santander, Alvaro Gonzalez avait ensuite joué dans d'autres clubs du championnat espagnol : le Real Saragosse, l'Espanyol Barcelone puis Villarreal, sa dernière équipe avant son départ pour Marseille. S'il se plaît réellement à l'OM, le joueur aujourd'hui âgé de 31 ans n'exclut pas de retourner dans son club formateur pour y terminer sa carrière.

« S'il y a un endroit que je devrais choisir après l'OM, ce serait Santander »