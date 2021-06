Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Allegri, Morata... Longoria peut souffler pour Milik !

Publié le 4 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le nom d'Arkadiusz Milik circule avec insistance du côté de la Juventus, ce dossier ne serait pas prioritaire aux yeux de Massimiliano Allegri.

L'avenir d'Arkadiusz Milik sera l'un des enjeux majeurs de l'été du côté de l'OM. Et pour cause, bien que son option d'achat ait été automatiquement levée, le Polonais est régulièrement annoncé sur le départ, et notamment vers la Juventus qui garde un œil sur lui depuis de nombreuses saisons. Toutefois, à en croire le journaliste italien de TMW Pietro Lazzerini, l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame change la donne.

«Leur dossier prioritaire est de conserver Morata, et surtout de savoir ce que veut faire Allegri»