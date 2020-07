Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi lâche déjà un gros indice sur l'avenir de son projet XXL !

Publié le 17 juillet 2020 à 21h45 par D.M.

Candidat au rachat de l'OM, Mohamed Ayachi Ajroudi se projette d'ores et déjà vers l’avenir. L’homme d’affaires franco-tunisien a donné des précisions sur son projet et souhaite ne pas vendre le club dans « deux ou trois ans ».

La possible vente de l’OM est depuis plusieurs jours au centre de l’actualité. Ancien président du RCT, Mourad Boudjellal avait indiqué qu’il était porteur d’un projet de rachat et travaille actuellement avec Mohamed Ayachi Ajroudi sur ce dossier. Toutefois, la porte-parole de Franck McCourt a démenti d’éventuelles discussions et a répété que l’OM n’était pas à vendre : « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation. » Ce qui n’empêche pas Mohamed Ayachi Ajroudi de faire le tour des médias et d’évoquer son plan pour le club marseillais.

« On ne veut pas vendre le club dans deux ou trois ans »