Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso n’a pas le droit à l’erreur, et il le sait depuis sa nomination. Afin de passer l’été 2024 à Marseille, il devra qualifier l’OM pour la Ligue des champions la saison prochaine. Alors que les Marseillais pointent à la septième place du classement, Ulisses Garcia a fait une grande annonce.

Fin septembre, une semaine après la démission de Marcelino, l’OM annonçait la nomination de Gennaro Gattuso. Le coach transalpin signait un contrat d’une saison avec une autre optionnelle : à condition qu’il s’immisce dans le top 4 pour la Ligue des champions.

Gattuso : «L'objectif, c'est de se qualifier en Europe la saison prochaine»

En interview pour L’Équipe au début du mois de janvier, Gennaro Gattuso revenait sur la question de son avenir avec la Ligue des champions comme objectif principal en lâchant le message suivant. « L'objectif, c'est de se qualifier en Europe la saison prochaine, pour le blason comme pour les raisons économiques. C'est ça, ma priorité aujourd'hui. Il faut que l'on soit européen, c'est fondamental. Et cela me met beaucoup plus de pression que mon contrat ».

Ulisses Garcia veut «jouer la Champions League»