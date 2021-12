Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, le ton est donné pour cette vente hivernale !

Publié le 29 décembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria aurait souhaité se débarrasser définitivement de Duje Caleta-Car cet hiver, la tendance semblerait désormais être un prêt avec option d’achat du défenseur de l’OM. Explications.

En marge du mercato hivernal, Pablo Longoria serait susceptible de dégraisser l’effectif de l’OM. Et pour ce faire, le président se serait notamment penché sur le dossier Duje Caleta-Car. Ne disposant plus d’un statut d’intouchable à l’OM, l’international croate est une nouvelle fois au coeur des rumeurs de transfert. Par le passé, Caleta-Car a été proche de s’engager en faveur de Liverpool avant que l’opération ne capote. Et alors qu’un départ en Premier League serait toujours dans un coin de la tête du Croate, Pablo Longoria aurait d’autres plans.

Un prêt à l’OM avec option d’achat finalement pour Caleta-Car ?