Mercato - PSG : Ça sent bon pour la vente de cet indésirable de Pochettino !

Publié le 29 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Si Rafinha est prêté sans option d’achat à la Real Sociedad, le Brésilien pourrait toutefois ne jamais revenir au PSG.

A l’occasion de ce mercato hivernal, Leonardo veut dégraisser au PSG. Et alors que le marché des transferts n’a pas encore ouvert ses portes, un premier départ a été annoncé, celui de Rafinha. Ne jouant pas à Paris, le Brésilien s’est envolé pour San Sebastian où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, à la Real Sociedad. Il n’empêche qu’au terme de ce prêt, un transfert définitif pourrait bien intervenir pour Rafinha, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023.

« Je souhaite que tu restes longtemps à la Real »