Mercato - OM : Les vérités de Saliba sur son intégration avec Sampaoli

Publié le 2 mai 2022 à 12h10 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba reconnait que la méthode de Jorge Sampaoli était difficile à assimiler au moment de son arrivée l'été dernier.

William Saliba est sans doute la plus grosse satisfaction du côté de l’OM cette saison. À seulement 21 ans, le joueur prêté par Arsenal fait une saison taille patron et fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Des performances de très haut niveau qui lui ont permis de découvrir l’équipe de France en mars. L’OM est deuxième de Ligue 1 à trois journées du gong final. Une fin de saison haletante pour les hommes de Jorge Sampaoli dont la méthode a mis du temps à se mettre en place au sein du groupe phocéen selon William Saliba.

« Au début, quand on ne connaît pas, on prend du temps un peu »