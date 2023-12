Mercato - OL : Une opération à 7M€ programmée en janvier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’Olympique Lyonnais dispose d’une enveloppe avoisinant 50M€ pour se renforcer durant l’hiver et tenter de se relancer au classement, des départs sont également espérés chez les Gones. Sinaly Diomandé n’entre pas dans les plans du club qui reste à l’écoute des propositions, avec un prix fixé pour son transfert en janvier.

L’Olympique Lyonnais devrait être l’un des clubs français les plus actifs sur le mercato d’hiver avec son enveloppe estimée à 50M€, afin de lui permettre de sortir la tête de l’eau après une première partie de saison catastrophique. Si le pire a été évité avec trois victoires de suite en décembre contre Toulouse (3-0), Monaco (1-0) et Nantes (1-0), le 15e de Ligue 1 entend se renforcer et prévoit d’ores et déjà du mouvement. Dans le sens des arrivées donc, mais également des départs.

Premiers choix forts de Pierre Sage

Écarté par Pierre Sage, qui devrait poursuivre sa mission à la tête de l’OL jusqu’à la fin de la saison, Sinaly Diomandé est en effet sur le départ. La direction est à l’écoute des offres et aurait d’ores et déjà fixé son prix pour le défenseur de 22 ans.

Pour Diomandé, c’est 7M€