Mercato - OL : Un transfert à 25M€ est annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Pépite de la formation lyonnaise, Rayan Cherki alterne le bon et le moins bon avec l’OL comme avec l’équipe de France espoirs. Mais le talent du milieu offensif de 20 ans semble avoir traversé les frontières, puisqu’on parle déjà de lui en Italie, à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.

Connu depuis son plus jeune âge, Rayan Cherki semblait pouvoir exploser au plus haut niveau. Le pallier n’est toutefois pas si simple à passer et depuis la saison dernière, le crack de l’OL n'a jamais vraiment réussi à exprimer son talent sur la continuité.

OL : On connaît déjà l’entraîneur pour la saison prochaine ? https://t.co/nydpwqnB0A pic.twitter.com/Nqob8k39ft — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Un problème Cherki ?

Tout récemment, Thierry Henry a souhaité le piquer en ne le sélectionnant pas avec l’équipe de France espoirs. « Rayan a moins de temps de jeu à l’OL. Il y a aussi des joueurs qui arrivent, il faut regarder ce que fait Akliouche à Monaco » a expliqué le sélectionneur tricolore. « Ce n’est pas une punition. Il y a aussi les 2001 qui arrivent. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Il est un peu dans le dur à Lyon, il aura un coup de fil après pour avoir des explications ».

L’Atalanta sur le coup