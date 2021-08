Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un joueur de Liverpool en approche ?

Publié le 11 août 2021 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 11 août 2021 à 22h41

Dans le viseur de Peter Bosz, Xherdan Shaqiri pourrait prochainement poser ses bagages à Lyon.