Mercato - PSG : Nouvel élément rassurant sur le choix de Messi !

Publié le 11 août 2021 à 22h20 par La rédaction

Au gré des explications sur son choix de venir à Paris, des éléments très rassurants ressortent quant à l’avenir sportif de Lionel Messi. Explication.

Lors de la conférence de presse, Lionel Messi a apporté plusieurs éléments autour de son choix de rejoindre le PSG, expliquant notamment : « Oui, évidemment, je connais des gens ici dans le vestiaire. Quand on regarde l’effectif, on voit qu’il y a beaucoup de possibilité d’atteindre les objectifs. Aussi bien Paris que moi recherchons la même chose. J’espère que maintenant que nous sommes réunis on pourra l’atteindre ensemble. L’une des motivations est le vestiaire avec des joueurs que je connais comme Angel Di Maria, Leandro Paredes… J’ai eu des contacts avec certains du vestiaire et cela a joué un rôle . »

Dimension humaine

Les mots de Messi apportent de nouveaux éléments rassurants sur le fait qu’il ne choisit pas le PSG par défaut, l’attaquant argentin voyant à Paris la perspective de retrouver un équilibre de vestiaire nécessaire à son épanouissement, entre les retrouvailles avec son pote Neymar et ses amis argentins, dont certains comme Paredes ont une importance indéniable dans l’équilibre humain du groupe.