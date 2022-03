Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un géant européen bouge ses pions pour Dembélé !

Publié le 16 mars 2022 à 18h55 par A.D. mis à jour le 16 mars 2022 à 18h56

En quête d'un nouvel avant-centre, Manchester United aurait coché le nom de Moussa Dembélé. D'ailleurs, les Red Devils auraient prévu de le superviser ce jeudi pour le choc de Ligue Europa face au FC Porto.