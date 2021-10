Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tony Parker interpelle Jean-Michel Aulas pour sa succession à l’OL !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h20 par La rédaction

Président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas pourrait à terme passer la main et le président de l’ASVEL Tony Parker s’est clairement positionné pour prendre sa succession.