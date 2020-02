Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Toko-Ekambi annonce déjà la couleur pour son avenir

Publié le 9 février 2020 à 13h54 par La rédaction

Prêté avec option d’achat cet hiver, Karl Toko-Ekambi se voit déjà rester à l’OL sur le long terme.