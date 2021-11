Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Thiago Mendes revient sur son transfert avorté !

Publié le 5 novembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Annoncé sur la liste des transferts l'été dernier, Thiago Mendes est finalement resté à l'OL. Quelques mois plus tard, le milieu défensif est revenu sur son départ avorté en conférence de presse.