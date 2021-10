Foot - OL

OL : La belle anecdote de Peter Bosz sur sa relation avec Jean-Michel Aulas !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h05 par La rédaction

Entraîneur de l’OL depuis cet été, Peter Bosz a été interrogé sur sa relation avec son président Jean-Michel Aulas. Et le technicien néerlandais a tenu à mettre l’accent sur le fait que son patron a su le canaliser.