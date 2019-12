Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia se prononce sur le recrutement hivernal !

Publié le 20 décembre 2019 à 17h50 par B.C.

Alors que plusieurs gros noms sont annoncés du côté de l'OL pour cet hiver, Rudi Garcia n'a pas souhaité donner d'indices concernant le prochain mercato.