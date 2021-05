Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Reine-Adelaïde de retour à Lyon ?

Publié le 29 mai 2021 à 11h05 par La rédaction

Prêté avec option d'achat du côté de Nice par l'OL, Jeff Reine-Adelaïde ne devrait finalement pas rester sur la Côte d'Azur après sa blessure au genou et rentrer dans le Rhône.