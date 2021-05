Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Raphaël Varane !

Publié le 29 mai 2021 à 10h45 par La rédaction

Les discussions concernant la prolongation de contrat de Raphaël Varane au Real Madrid ne semblent pas avancer comme prévu. À un an du terme de son aventure chez les merengue, le champion du monde pourrait être vendu par son club cet été si les choses n'évoluent pas.

Les discussions concernant la prolongation de contrat de Raphaël Varane semblent compliquées. Le défenseur central de la Casa Blanca réclamerait un tout autre salaire que ce qu'aimeraient lui offrir les dirigeants du club. Auteur d'une saison moyenne et avec l'émergence de Militao en plus, une décision radicale pourrait être prise par Florentino Perez et ses hommes concernant le champion du monde, chose qui pourrait profiter au PSG, annoncé comme l'un des candidats pour accueillir Raphaël Varane.

Le prix de Varane est connu !