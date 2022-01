Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Peter Bosz, Laurent Blanc... Aulas lâche une petite bombe !

Publié le 13 janvier 2022 à 14h49 par B.C.

Alors que Peter Bosz n’a plus le droit à l’erreur, Jean-Michel Aulas a avoué qu’il gardait un œil sur Laurent Blanc, déjà visé par l’OL en 2019.