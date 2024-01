Mercato - OL : Offensive lancée pour une sensation à l’étranger ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un entraîneur après le départ de Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais devrait miser sur Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison, l’intérimaire ayant convaincu après les trois derniers succès en Ligue 1. Mais le club aurait toutefois étudié plusieurs pistes, dont celle menant à Michel, entraîneur du surprenant Gérone.

En échec à Lyon, Fabio Grosso a vu son aventure chez les Gones prendre fin prématurément, moins de trois mois après sa nomination en lieu et place de Laurent Blanc. Pierre Sage a assuré l’intérim depuis, et avec succès puisque le directeur du centre de formation de l’OL reste sur trois victoires de suite contre Toulouse (3-0), Monaco (1-0) et Nantes (1-0). Pendant ce temps, les dirigeants se sont penchés sur plusieurs dossiers pour dénicher leur nouvel entraîneur, et Michel aurait notamment tapé dans l’œil de l’OL.

Michel approché par l’OL ?

D’après Mundo Deportivo , l’OL fait partie des clubs qui se seraient récemment renseignés sur la situation de Michel. L’entraîneur de 48 ans est à la tête de Gérone, l’une des sensations européennes de la saison qui pointe à la deuxième place de la Liga à égalité de point avec le Real Madrid et disposant de 10 points d’avance sur le troisième, l’Atlético, qui a chuté mercredi en Catalogne (4-3).

Pierre Sage parti pour rester

Michel est toutefois loin de l’OL, le technicien espagnol n’ayant pas l’intention de quitter Gérone au cours d'une saison historique pour le club. De son côté, Pierre Sage est pressenti pour rester à la tête de l’équipe rhodanienne jusqu’à la fin de la saison.