Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une menace à 30M€ pour l'avenir de Bruno Guimaraes ?

Publié le 6 février 2021 à 11h40 par La rédaction

Auteur d’une très belle saison avec l’OL pour l’instant, Bruno Guimaraes attire les convoitises de quelques clubs européens. Avec l’intention de renforcer son milieu de terrain, l’Inter Milan aimerait s’attacher les services du Brésilien.