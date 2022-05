Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les vérités de Lopes sur l'arrivée avortée d'Onana !

Publié le 23 mai 2022 à 20h06 par Dan Marciano mis à jour le 23 mai 2022 à 20h07

Lors du dernier mercato estival, l'OL avait pensé à recruter André Onana. Anthony Lopes est revenu sur cette arrivée avortée.

Entraîneur de l'OL, Peter Bosz avait pensé à recruter André Onana durant l'été 2021. Une rumeur, qui avait agacé Anthony Lopes, cadre du club lyonnais. Ce lundi, le portier portugais est revenu sur ces rumeurs. « Je sortais, en toute honnêteté, d'une saison plus compliquée que les précédentes. J'ai quand même été à deux doigts de devoir laisser ma place l'été dernier. J'ai senti que ça pouvait basculer... Les rumeurs sur une arrivée d’Onana ? Je me serais battu jusqu'au bout, mais cela aurait été plus compliqué, même si les gens qui me connaissent savent que je vais au combat quoiqu'il arrive, et que ma place, pour venir la chercher, il en faudra... Mais cela m'a fait prendre conscience que les erreurs sont vite pointées du doigt. Sur une demi-saison, allez deux ou trois mois où cela a été difficile, on remet en question quinze ans de carrière... Cela m'a permis de me reconcentrer sur moi, avec Rémy (Vercoutre, son entraîneur spécifique) et les autres gardiens » a confié Lopes à L'Equipe . Finalement, Onana s'est engagé avec l'Inter Milan pour une durée de cinq ans.