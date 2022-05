Foot - Mercato

Ibrahimovic : Après son nouveau triomphe au Milan AC, où va-t-il signer ?

Publié le 23 mai 2022 à 16h20 par Alexis Bernard

Après avoir de nouveau porté le Milan AC jusqu’au sacre en Serie A, Zlatan Ibrahimovic continue d’écrire sa légende. A 40 ans, il semble encore vouloir continuer sa carrière et ne pas raccrocher les crampons. Reste à savoir où la superstar suédoise va poursuivre son incroyable carrière et surprendre tout le monde lors du prochain mercato…

Légendaire. Difficile de décrire autrement Zlatan Ibrahimovic. A 40 ans, l’attaquant suédois vient d’être sacré champion d’Italie en emmenant une nouvelle fois le Milan AC au sommet de la Serie A. Un nouveau sacre, onze années après celui de 2011, auquel il avait déjà participé. Cigare à la bouche, champagne à la main, le roi Ibra a dignement fêté cette nouvelle ligne à son palmarès : « J’ai beaucoup souffert pour ce trophée, c’est celui qui me donne le plus de satisfaction. Quand je suis arrivé, une journaliste m’avait dit que normalement les joueurs qui reviennent ne peuvent que faire moins bien… J’avais répondu en promettant que je ramènerai Milan au top et qu’on gagnerait le Scudetto. Certains riaient, mais je suis là, champion ». Du Ibra, comme on l’aime…

Stop ou encore ?

Le 3 octobre prochain, Zlatan Ibrahimovic aura 41 ans. Aucun autre sportif de son niveau n’a son âge ni son rendement. Cette saison, en 23 rencontres de championnat, il a tout de même inscrit 8 buts. Sans parler de son influence dans le jeu, comme sur les adversaires. S’il n’est pas en capacité de boucler des saisons pleines comme à sa plus belle époque, physiquement, le géant suédois a encore de la ressource. Et la question de son avenir est central. Que va-t-il faire cet été ? S’arrêter sur ce sacre, légendaire, à son image ? La dernière image de Zlatan, barreau de chaise entre les lèvres, résumerait assez bien le personnage… Mais comment imaginer Ibra à la retraite tant qu’il marque encore des buts et semble avoir de l’appétit ? La tendance est clairement à une nouvelle saison au plus haut-niveau. « D’abord, je dois faire des choses pour être bien, cela dépend de ce qui va arriver dans les prochains jours », a-t-il répondu au moment d’être interrogé sur son avenir. Faire un petit état des lieux physiques pour savoir s’il peut poursuivre ?

Milan ou ailleurs ?

La probabilité la plus forte, s’il choisit de continuer, c’est de rester au Milan AC. Tête d’affiche du projet, il incarne l’ambition et la réussite milanaise. Son expérience est un vrai plus, même quand son rendement l’est moins. Un attaquant de génie qui pourrait encore inscrire des buts importants la saison prochaine. Et après la tragique disparition de son agent, Mino Raiola, on voit mal Zlatan Ibrahimovic se risquer à une nouvelle aventure en Europe ou ailleurs. Pays-Bas, Angleterre, Espagne, France, Italie : partout où il est passé, il a soulevé un trophée. Poursuivre au Milan est la plus sage des décisions. Et à bientôt 41 ans, pas impossible qu’Ibra découvre le début de la sagesse…