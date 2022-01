Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les dés ne sont pas encore jetés pour cet ancien du PSG !

Publié le 29 janvier 2022 à 10h05 par La rédaction

Bien que l’OL et Tottenham auraient trouvé un terrain d’entente pour le prêt de Giovani Lo Celso, l’Argentin n’aurait pas encore donné sa réponse au club lyonnais lorsque Villarreal aurait fait irruption dans cette opération.