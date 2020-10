Foot : Mercato - OL

Mercato - OL : Maurice répond à Aulas pour Reine-Adélaïde !

Publié le 8 octobre 2020 à 22h10 par La rédaction

Jeff Reine-Adelaïde ne viendra pas au Stade Rennais, pour cause, le joueur de 22 ans a finalement choisi de rejoindre Nice. Mais Florian Maurice n'en veut pas à l'Olympique Lyonnais.