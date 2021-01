Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia souhaite prolonger un cadre !

Publié le 25 janvier 2021 à 8h32 par La rédaction mis à jour le 25 janvier 2021 à 8h33

Rudi Garcia s'est montré favorable à une prolongation du contrat de Marcelo à l'OL, qui arrive à échéance en juin prochain.