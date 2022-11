Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc à l'origine d'un gros départ cet hiver ?

Publié le 4 novembre 2022 à 19h15

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l'OL à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc a immédiatement fait des choix forts chez les Gones. Il y a alors eu des perdants et pas des moindres. Alors que Tetê réalisait une bonne saison avec Lyon, il s'est retrouvé sur le banc de touche. Une grosse victime faite par Blanc et cela pourrait ne pas être sans conséquence pour janvier.

Suite à l'arrivée de Laurent Blanc, beaucoup de choses ont changé à l'OL. Alors que les Gones évoluent dans un nouveau dispositif, certains en ont alors fait les frais. Cela a alors été le cas de Karl Toko-Ekambi et Tetê. Depuis la prise de fonction du Cévenol, les deux ailiers de l'OL jouent de moins en moins. Et pour ce qui est du Brésilien, aujourd'hui prêté par le Shakhtar Donetsk, l'aventure pourrait se terminer plus vite que prévu.

Tetê prêt à quitter l'OL...

Pas dans les plans donc de Laurent Blanc à l'OL, Tetê pourrait bien aller voir ailleurs en janvier. En effet, selon les informations du Sun , le Brésilien ne serait pas contre quitter les bords du Rhône à l'occasion du mercato hivernal. Il faudra toutefois trouver un accord pour mettre fin à l'accord de prêt entre l'OL et le Shakhtar Donetsk.

... pour la Premier League ?

Ne disant donc pas non à un départ de l'OL, Tetê aurait d'ailleurs certains prétendants en Premier League. Comme développé par le média britannique, Southampton, Leicester, Brentford ou encore West Ham pourraient revenir à la charge pour Tetê après avoir tenté leur chance ces derniers mois.