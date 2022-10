Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'arrivée de Laurent Blanc est encore validée dans le vestiaire

Publié le 16 octobre 2022 à 13h10

Après la très mauvaise série de l’OL et le début de saison compliqué, Peter Bosz a été licencié. Laurent Blanc est arrivé lundi dernier pour le remplacer. Alors qu’il dirigera son premier match contre Rennes ce dimanche, le technicien français a reçu un beau message de la part de Moussa Dembélé.

C’était la semaine du grand changement à l’OL. Après un début de saison difficile dont 4 défaites sur les 5 dernières rencontres, Peter Bosz a été licencié. Pour le remplacer, Jean-Michel Aulas a opté pour Laurent Blanc, un coach qu’il avait déjà sondé par le passé, même si Rudi Garcia lui avait été préféré fin 2019.

Laurent Blanc a prévu du changement

Alors qu’il dirigera son premier match avec l’OL ce dimanche à Rennes, Laurent Blanc a rencontré son groupe cette semaine. Même s’il n’a pas pu choisir son effectif, l’ancien entraîneur du PSG envisage de changer pas mal de choses.

Laurent Blanc a convoqué 23 joueurs pour le déplacement à Rennes ce dimanche à 15h ! 🔴🔵 #SRFCOL pic.twitter.com/d9g6PpaETr — Olympique Lyonnais (@OL) October 15, 2022

« Il est là pour remettre de l’ordre »