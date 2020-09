Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La Juventus revient à la charge pour Houssem Aouar !

Publié le 29 septembre 2020 à 16h20 par La rédaction

Houssem Aouar semblait jusqu’ici être promis à Arsenal si son départ de l’OL se confirmait. Néanmoins, la Juventus pourrait chambouler cette opération, formulant un intérêt révélé par le10sport.com ces dernières semaines.