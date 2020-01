Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho prêt à relancer une ancienne piste du PSG ?

Publié le 19 janvier 2020 à 16h32 par H.G.

Annoncé un temps dans le viseur du PSG, Bruno Guimaraes serait désormais suivi par l’Olympique Lyonnais dans l’optique de compenser un éventuel départ de Lucas Tousart.