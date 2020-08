Foot - Mercato

Mercato - OL : Juninho en concurrence avec le Bayern pour cette pépite écossaise ?

Publié le 17 août 2020 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 17 août 2020 à 10h41

À la recherche de pépites, Juninho aurait coché le nom d'Aaron Hickey, grand espoir écossais d'Heart of Midlothian qui évolue au poste de latéral gauche.