Mercato - OL : Mourinho a fait une incroyable annonce à Aulas !

Publié le 2 février 2021 à 10h57 par La rédaction mis à jour le 2 février 2021 à 10h59

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas est revenu sur les discussions qu’il a eu avec José Mourinho en 2019. Le technicien portugais a refusé la proposition, mais n’aurait pas fermé la porte à une arrivée prochaine à Lyon.