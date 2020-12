Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jason Denayer revient sur son été agité !

Publié le 11 décembre 2020 à 9h25 par La rédaction

Courtisé par Naples cet été, Jason Denayer a poursuivi à Lyon, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022. L'international belge a partagé ses intentions pour la suite de sa carrière.