Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia veut garder Dembélé et Tousart !

Publié le 10 janvier 2020 à 14h37 par La rédaction

Présent en conférence de presse en marge du match face aux Girondins de Bordeaux, Rudi Garcia a rappelé qu’il comptait sur Moussa Dembélé et Lucas Tousart.