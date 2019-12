Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia s'intéresse à un défenseur de L1

Publié le 31 décembre 2019 à 14h40 par La rédaction

Bien décidé à se renforcer dans le secteur défensif, l'OL cherche également un latéral pour compenser la blessure de Youssouf Koné. Dans cette optique, les Gones suivent Hassane Kamara.