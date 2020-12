Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia, Juninho… L’heure du choix approche pour Aulas !

Publié le 15 décembre 2020 à 18h42 par La rédaction

Contractuellement lié à l’OL jusqu’en juin prochain, Rudi Garcia ne s’entendrait pas parfaitement avec Juninho. Et selon Mohamed Bouhafsi, la situation est telle qu’elle déboucherait sur un dilemme cornélien pour Jean-Michel Aulas. À savoir laisser partir son entraîneur ou changer de directeur sportif.