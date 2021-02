Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Dubois prend position pour l’avenir de Garcia !

Publié le 27 février 2021 à 10h40 par La rédaction

Alors que Rudi Garcia n’est toujours pas assuré d’être sur le banc de l’OL la saison prochain, Léo Dubois s’est confié sur l’avenir de son entraîneur.