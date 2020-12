Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Marcelo vers la Premier League ?

Publié le 15 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Sous contrat avec l'OL jusqu'à la fin de la saison, Marcelo pourrait partir librement en juin prochain. Intéressé depuis près d'un an, West Ham pourrait ainsi en profiter en recrutant gratuitement le défenseur.