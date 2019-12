Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Depay, Reine-Adelaïde... Garcia un plan

Publié le 17 décembre 2019 à 18h23 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2019 à 18h24

Interrogé sur la possibilité de se renforcer durant le mercato d'hiver, Rudi Garcia évoque la possibilité de changer de système.