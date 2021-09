Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Denayer envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 18 septembre 2021 à 16h53 par La rédaction mis à jour le 18 septembre 2021 à 16h54

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer s’est exprimé au sujet de son avenir ce samedi, en conférence de presse.