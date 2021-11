Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Denayer annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 18h34 par B.C.

Présent en conférence de presse ce samedi, Jason Denayer a affiché sa volonté de poursuivre sa carrière à l’OL, alors que son contrat arrive à terme en juin 2022.