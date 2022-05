Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un ancien interpelle Aulas pour un retour !

Publié le 28 mai 2022 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2022 à 15h59

A 31 ans, Clément Grenier est à un moment charnière de sa carrière. Après une pige satisfaisante avec Majorque, le milieu de terrain français se verrait bien revenir à l’OL.

Quatre ans après son départ de l’OL, Clément Grenier continue son bonhomme de chemin. Actuellement, le milieu de terrain français est à Majorque où il a débarqué l’hiver dernier. Cependant, Grenier aurait une volonté claire pour son avenir. Interrogé par Le Progrès sur son futur, l’ex-international français a évoqué un possible retour à l’OL : « Retrouver l’ADN, un « OL Family » en quelque sorte, est une bonne idée. On en parle souvent avec Max (Gonalons), Alex (Lacazette), Sam (Umtiti), Coco (Tolisso), parce que jouer dans sa ville, devant sa famille, ses amis, c’est quelque chose, même si on a tous pris du plaisir ailleurs aussi. J’ai dû voir tous les matches de l’OL cette année, mais finir 8e en Ligue 1… L’OL, c’est Coupe d’Europe obligatoire chaque année, à la lutte en haut du classement, même avec le PSG ! De nouveaux actionnaires doivent arriver, et je fais confiance au président pour remonter le club comme il l’a toujours fait, parce que là, c’est triste ». Reste à savoir si l’OL sera du même avis…