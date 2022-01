Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cette révélation à 65M€ sur le prêt de Ndombele !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h18 par La rédaction

L’officialisation du prêt de Tanguy Ndombele à l’OL devrait intervenir ce lundi après-midi selon le journaliste Julien Maynard qui a révélé que l’option d’achat convenue avec Tottenham s’élèverait à 65M€.

Ce lundi, l’OL devrait officialiser le recrutement de Tanguy Ndombele pour le restant de la saison et donc réussir là où le PSG a échoué. En effet, pendant quelques jours, il a été question de discussions entre le directeur sportif Leonardo et les dirigeants de Tottenham pour un prêt de Ndombele qui n’était prêt à lâcher le Français qu’en échange de l’inclusion d’une option d’achat obligatoire selon différents médias. Et en ce qui concerne le prêt de Ndombele à l’OL, Tottenham aurait fixé une option d’achat s’élevant à 65M€ selon le journaliste Julien Maynard. Un prix sensiblement similaire à sa vente en 2019. Reste à savoir si l’OL prendra la décision de lever cette option en fin de saison alors qu’elle ne semble pas être obligatoire.