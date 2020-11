Foot - Mercato

Mercato - OL : Cette pépite qui aurait pu filer au Bayern Munich...

Publié le 6 novembre 2020 à 23h40 par La rédaction

Après avoir regretté son manque de temps de jeu à l'OL, Melvin Bard était sur les tablettes du Bayern Munich. Le latéral français est revenu sur cet épisode estival.