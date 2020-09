Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas s’enflamme pour l’arrivée de Paqueta !

Publié le 30 septembre 2020 à 19h05 par La rédaction

Ce mercredi, l’OL a officialisé l’arrivée de Lucas Paqueta. A l’occasion de la présentation du Brésilien, Jean-Michel Aulas a fait part de sa joie.