Mercato - OL : Aulas préparerait la succession de Bosz !

Publié le 16 avril 2022 à 18h20 par La rédaction

Bien que Jean-Michel Aulas ait fait part de son souhait de poursuivre sa collaboration avec Peter Bosz la saison prochaine, le président de l’OL aimerait pouvoir parer à toute éventualité pour le poste d’entraîneur.