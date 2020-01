Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas met les choses au clair pour Dembélé et Tousart !

Publié le 11 janvier 2020 à 21h50 par A.D.

Alors que Moussa Dembélé et Lucas Tousart sont annoncés sur le départ, Jean-Michel Aulas, président de l’OL, refuse catégoriquement de laisser filer ses deux joueurs.